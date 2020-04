Langt svakere enn ventet fra Mowi

Selskapet slaktet totalt 83.000 tonn i første kvartal. Ned fra ventede 84.800 tonn. I Norge var slaktevolumet på 50.500 tonn i kvartalet. På forhånd var det ventet et slaktevolum her til lands på 45.800 tonn.

Mowi opplyser at det operasjonelle driftsresultatet var på 107 millioner euro i kvartalet. Det er langt lavere enn TDN Direkts forhåndsestimater. Gjennomsnittet fra ni analytikere ventet et driftsresultat på 155 millioner euro. På samme tid i fjor hadde Mowi et driftsresultat på 196 millioner euro.

Laksegiganten opplyser også om at de ikke vil betalte utbytte for første kvartal, men at denne avgjørelsen utsettes til andre kvartal. Årsaken er coronaviruset, og at styret ønsker å beholde en sterk finansiell posisjon i møte med viruset og den usikre tiden.

«Situasjonen er utfordrende for alle, og Mowi er ikke unntatt. Mens vår virksomhet fortsetter å operere mer eller mindre normalt, har vi høyere kostnader enn vanlig på grunn av omfattende tiltak. Vi overvåker situasjonen nøye og er klare til å gjennomføre ytterligere tiltak om nødvendig», skriver Mowi.

Endelig rapport kommer 13. mai.