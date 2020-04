Mowi varsler svakere resultat – nå tar meglerhusene frem slaktekniven

Oppdrettsgiganten Mowi varslet et svakere resultat enn ventet, og utsetter beslutningen om å betale utbytte for første kvartal.

Sjømatselskapet har rapportert et driftsresultat på 107 millioner euro i første kvartal 2020, mot Infront Data-konsensus på 155 millioner euro. I Norge var ebit pr kilo 1,65 euro, mot ventet 2,27 euro.

Reduserer estimatene

Arctic Securities forventer å redusere estimater etter rapporten.

«I tillegg til faktumet at forwardprisen er 11,6 kroner pr kilo under vårt nåværende anslag, vil svakere resultater og høyere kostnader føre til lavere estimater. Vi ser fortsatt en høy usikkerhet de neste månedene ettersom etterspørselen sannsynligvis vil fortsette å bli påvirket av coronaviruset og tilbudet er ventet å øke i andre halvår av 2020», skriver meglerhuset.

Arctic har en hold-anbefaling med kursmål 190 kroner pr aksje. Av ni analytikere i Infront Data-konsensus er snittkursmålet 203 kroner. Analytikernes spekter er stort, og strekker seg over kursmål på 140 til 243 kroner per aksje.

Forventer at aksjen faller 6-7 prosent fra start

Sparebank 1 Markets forventer å nedjustere estimatet for resultat per aksje i år betydelig etter rapporten.

«Vi forventet et sterkt førstekvartal på bakgrunn av de høye lakseprisene. Vi var 14 prosent under konsensus på operasjonell ebit på tross av at vårt lakseprisestimat var det høyeste blant Infront Data-konsensus», skriver meglerhuset.

Før oppdateringen ventet meglerhuset en kostnadsreduksjon til 4,35 euro i snitt de neste tre kvartalene.

«Hvis kostnadsestimatet for de neste tre kvartalene kommer opp til 4,85 euro, opp en halv euro per kilo, blir ebit for helåret nær halvert», skriver aksjeanalytiker Thomas Myrholt.

Myrholt forventer at aksjen faller 6-7 prosent fra start mandag.

Nedjusterer kursmålet

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Mowi til 205 kroner per aksje, fra tidligere 210, etter rapporten.

«Høyere kostnader og lavere prisoppnåelse spesielt i Norge og Storbritannia er hovedårsaken til det dårligere resultatet. Vi senker estimatene også for resten av 2020 og noe inn i 2021», skriver meglerhuset.

TDN var først ute med saken.

Aksjen stuper i morgenhandelen

Sjømatselskapet åpner ned i morgenhandelen på Oslo Børs, og starter dagen som blant børsens mest omsatte aksjer, like etter Equinor.

Aksjen er 7 prosent ned like etter børsåpning og står på 171,7 kroner per aksje.

Så langt i år er aksjen 24 prosent ned.