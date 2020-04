DNB nedgraderer laksekjempe

DNB Markets nedgraderer Mowi-aksjen til hold. Samtidig flytter meglerhuset kursmålet ned fra 200 kroner pr. aksje til 180 kroner, skriver TDN Direkt.

DNB Markets skriver mandag at de kutter i estimatene og forventer at at kostnadene øker i andre og tredje kvartal. Det skjer etter at EBIT pr. kilo har falt med 0,1 euro mot siste kvartal i fjor, mens spotprisene er opp 1,15 euro.

Mowi ble rundt klokken 11 mandag handlet for 170,45 kroner pr. aksje på Oslo Børs.