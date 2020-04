Peab skal bygge landbasert settefiskanlegg for SalMar

Peab skal utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg i Gjøvika på Senja, opplyses det i en melding.

Oppdraget har en verdi på 439 millioner kroner.

Det innebærer bygging av et nytt, landbasert settefiskanlegg med et samlet fotavtrykk på 13.200 kvadratmeter samt oppføring av servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget til fôrlagring, verksted, laboratorier, kantine og hybler til ansatte.

Sysselsetter 100 personer

«Dette er et svært viktig prosjekt for oss i Peab, som har et mål om å være en lokal samfunnsbygger i nord», sier adm. direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg i meldingen. Hun legger til at dette blir en stor byggeplass, der rundt 100 personer til enhver tid vil jobbe.

Kontrakten mellom Peab-selskapet Peab Bjørn Bygg og SalMar Settefisk ble undertegnet 12. mars.

Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, Billund Aquaculture er totalleverandør for selve fiskeprosessen, opplyses det.

Byggestart er i neste måned. Det nye settefiskanlegget ventes å stå ferdig i juli 2022.