Akva Group tildelt ny kontrakt for patentert luseteknologi

Akva Group er tildelt en kontrakt av en norsk kunde for levering av selskapets patenterte tubenotløsning til syv oppdrettsanlegg i Norge, opplyser oppdrettsteknologiselskapet.

Verdien av kontrakten er cirka 100 millioner kroner.

Tubenoten er utviklet for å forhindre lusepåslag.

Forrige tirsdag meldte Akva Group at situasjonen med coronaviruset hadde ført til både kansellering av en kontrakt med Cooke Aquaculture verdt 10,3 millioner euro og at finansieringen for et landbasert prosjekt i Kina der selskapet skulle levere sin teknologi, var gått i vasken.

Akva Group handles til 58 kroner pr. aksje på Oslo Børs, som gir selskapet en markedsverdi på 1,92 milliarder kroner. Aksjen er hittil i år ned 20 prosent.