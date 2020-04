Storfisken faller mest i pris

Ifølge markedsaktører IntraFish har snakket med har USA-markedet stoppet opp, samtidig som det har vært vanskelig å selge den største laksen til Asia.

– Coronakrisen preger fortsatt markedene, det er ingen tvil om det. Prisene på tre-seks kilos fisk holder seg stabil veldig lavt på 50-tallet, sier en eksportør, som legger til at markedet er svakt:

– Norske oppdrettere blir reddet av uvanlig svak krone. Den er rundt 20 prosent svakere enn for kort tid tilbake. 20 prosent av 50 kroner er ti kroner, så om det ikke hadde vært for den svake kronen hadde lakseoppdretterne solgt fisk omtrent til produksjonskost.

Venter prisfall

En utenlandsk innkjøper tror at prisene kommer til å falle, med storfisk ned mot 42 til 43 kroner pr. kilo.

– Prisen siger kontinuerlig nedover. Prisene gjennom uken har vært lavere enn fredag. Gjennom uken har storfisken falt betydelig, ned mot 42-43 kroner pr. kilo. Tre-seks kilos stor fisk er nok blitt handlet til under 50 kroner pr. kilo, men prisen er enda mer ned i euro. Det er stadig press nedover, og mindre og mindre marked, sier han til IntraFish.

For neste uke venter en eksportør priser på rundt 50 kroner pr. kilo for tre-seks kilos fisk, noe som ifølge ham er ned rundt én krone fra forrige fredag.

– For storfisken er det mer usikkert. Jeg mener at alt over 45 kroner pr. kilo for den er totalt galskap, sier han.