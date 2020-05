Grieg Seafood tapte 575 millioner i 1. kvartal

Grieg Seafood økte i første kvartal slaktevolumet med 24 prosent til 18.360 tonn fisk, opp fra 14.800 tonn i samme periode året før.

Driftsresultatet per kilo endte på 13,09 kroner, ned fra 18,07 kroner per kilo i første kvartal 2019.

«Gjennomsnittlig spotpris på laks i første kvartal 2020 var opp sammenlignet med både første kvartal og fjerde kvartal i 2019, men vår prisoppnåelse ble påvirket av høsting mot slutten av kvartalet da prisene falt», skriver selskapet

Griegs inntekter endte til slutt opp 25 prosent til 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg til høyere slaktevolum, ble økningen også drevet av en valutaeffekt som følge av den svake kronen.

Coronakrisen

Grieg skriver i rapporten at de i første kvartal ble påvirket av covid-19-pandemien, men påpeker at de til tross for omstendighetene opplever høy etterspørsel etter laks.

«Grieg Seafoods diversifiserte geografiske tilstedeværelse gir litt fleksibilitet og reduserer logistiske utfordringer», skriver selskapet.

Forventninger

I andre kvartal forventer Grieg å slakte 24.900 tonn, og selskapet opprettholder samtidig sin forventning om et slaktevolum på totalt 100.000 tonn i løpet av 2020.

– Innen 2025 tar vi sikte på å slakte minst 150.000 tonn atlantisk laks for å være kostnadsledende og reposisjonere Grieg Seafood i verdikjeden. I første kvartal tok vi et spennende første steg på denne vekstreisen ved oppkjøp av Grieg Newfoundland AS, sier Grieg-sjef Andreas Kvame i en kommentar.

Grieg Seafood (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 2.055,05 1.647,59 Driftsresultat før biomassejusteringer 240,42 267,48 Resultat før skatt -575,96 331,34 Resultat etter skatt -444,98 255,57