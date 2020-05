Røkke-selskap: – Vi får ikke det vi betalte for

Etter flere måneder forsinkelse og fire utsettelser er dommen fra Frostating lagmannsrett i krillkonflikten mellom Aker BioMarine og Stig Remøys Rimfrost endelig klar.

Saken, som dreier seg om patentrettighetene til teknologien ombord i krillskipet «Juvel», gikk for lagmansretten i slutten av november i fjor.

VANT I LAGMANNSRETTEN: Stig Remøy og hans krillselskap Rimfrost vant over Røkkes Aker BioMarine i Frostating lagmannsrett etter en langvarig krillkonflikt. Foto: Eivind Yggeseth

– Dette er en full seier og en gledens dag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusende for Aker, og lagmannsretten forsterker dommen ytterligere. Jeg ser at Aker uttrykker overraskelse over dommen. Det gjør ikke vi. Den er som forventet, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost i en pressemelding.

Det er Wiersholm-advokatene Ronny Lund og Dina Brask som har ført saken for Rimfrost i begge rettsinstanser. Aker BioMarine ble på sin side representert av Bahr-advokatene Are Stenvik og Gunnar Sørlie.

– Det har vært en krevende kamp som har kostet både krefter og penger, i tillegg til at den har tatt lang tid. Men vi har hele tiden visst at det vi står for er rett, og i dag er jeg glad for at retten så tydelig slår dette fast, sier Remøy.

Vurderer anke

– Dette var skuffende og vi er uenige i rettens konklusjon. Vi ble overrasket da Rimfrost påsto at rettighetene til prosessanlegget ikke fulgte med kjøpet. Dette var i strid med den informasjonen vi fikk av selgerne, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes i Aker BioMarine.

– Lagmannsretten legger til grunn at Rimfrost feilinformerte Nordea, Innovasjon Norge og Giek, men at jusen likevel tilsier at patentet ikke var ført tilbake til Emerald Fisheries as. Vi mener denne regelen fører til et urimelig resultat for oss og vi vil vurdere om vi skal anke, sier Tennes.

– Får ikke det vi betalte for

Aker BioMarine kjøpte skipet på tvangsauksjon fra konkursboet til Rimfrost-selskapet Emerald Fisheries AS i 2017.

UFORSTÅENDE: Kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes i Aker BioMarine Foto: Aker BioMarine

– For oss betyr dette at vi ikke får det vi betalte for da vi kjøpte «Juvel». Vi stiller oss uforstående til at Remøy kan sende feilaktige informasjonen til bankene og at dette ikke får konsekvenser,sier Tennes og legger til:

–Vi kjøpte «Juvel» basert på denne feilinformasjon og med det forhindret vi at Nordea, Innovasjon Norge og staten ved GIEK gikk på et stort tap etter Remøys konkurs, sier Tennes.

Vil selge

I påsken bestemte det Røkke-dominerte selskapet seg for å selge tråleren som står i sentrum for konflikten.

«I likhet med andre bedrifter har vi behov for å frigjøre kapital for å møte de utfordringene og mulighetene denne situasjonen gir. Det er store kostnader ved å ha en uvirksom båt og det er betydelig kapital som er bundet opp i tråleren. Derfor ser vi oss nødt til å selge den», sa adm. direktør Matts Johansen i Aker BioMarine til Finansavisen den gang.

Grunnet den rettslige konflikten har Aker BioMarine vært forhindret fra å bruke «Juvel».