Resultatnedgang for Akva Group

Akva Group leverer utstyr, installasjoner og service til land- og merdebaserte prosjekter i oppdrettsnæringen. I første kvartal omsatte selskapet for 752,5 millioner kroner, ned fra 852,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Også lønnsomheten er betydelig ned, og resultatet før skatt kom inn på 31,6 millioner kroner – ned fra 45,3 millioner i samme periode i 2019.

I konsernets største virksomhetsområde, merdbasert teknologi, falt omsetningen mens marginen steg, som ga et høyere driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA).

Fredag formiddag ble Akva Group-aksjen omsatt for 55,20 kroner, etter en oppgang på 2,2 prosent. Siden nyttår er kursen ned 25 prosent.

Kansellerte kontrakter

Som selskapet tidligere har meldt, ble to RAS-kontrakter kansellert i løpet av kvartalet. Den ene var til Nordic Aqua Partners, som skal bygge et stort anlegg øst i Kina.

På grunn av manglende finansiering ble denne kontrakten kansellert på ubestemt tid.

Den andre kontrakten var for et settefiskanlegg som Cooke Aquaculture skulle bygge i Kina. Akva Group skriver imidlertid at begge kundene sier at prosjektene kan starte opp igjen på et senere tidspunkt.

AKVA Group (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 752,5 852,2 Driftsresultat 86,0 61,2 Resultat før skatt 31,6 45,3 Resultat etter skatt 21,4 36,5

AKVA Group Leverandør av teknologi til oppdrettsindustrien med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Knut Nesse.

Største aksjonær er Egersund Group.

Ordreinngangen ned

I kvartalsrapporten skriver Akva Group at selskapet foreløpig kun er «moderat» påvirket av coronakrisen.

«De største finansielle påvirkningene for Akva Group har vært relatert til to nylig inngåtte RAS-kontrakter som er blitt kansellert», heter det.

Ordreinngangen falt med 36 prosent til 709 millioner kroner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

I ordreboken er ikke leveringen av en tubenot til Mowi tatt med, siden kontrakten ble børsmeldt i april, etter kvartalets utløp.

Ser på landbasert

Akva Group har den seneste tiden sett store muligheter for levering av anlegg for landbasert lakseproduksjon, noe de fortsatt gjør.

«Selskapet opprettholder fullt fokus på RAS-anlegg for matfisk, tross et midlertidig tilbakeslag for Kina-prosjektet», heter det i kvartalspresentasjonen.

Selskapet ser også positivt på markedet for notservice, hvor de er i gang med å bygge en ny servicestasjon i Nord-Norge, der de planlegger ytterligere stasjoner.