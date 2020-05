Kraftig resultatnedgang for Norway Royal Salmon

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) fikk et operasjonelt driftsresultat på på 75 millioner kroner i første kvartal og et driftsresultat pr. kilo på 16,53 kroner.

Det er en kraftig tilbakegang fra samme periode i fjor da det operasjonelle driftsresultatet var på 162 millioner kroner, mens driftsresultat pr. kilo var på 25,51 kroner.

– Coronaviruset fikk en vesentlig innvirkning på verden i første kvartal og har satt oss alle på prøve. Dette gjør at vår verden står ovenfor noen formidable utfordringer, og behovet for sunn, miljøvennlig sjømat blir viktig fremover. Vi er svært glade for at ingen av våre ansatte har fått påvist viruset og at coronaviruset ikke har påvirket produksjonen hittil, sier konsernsjef Charles Høstlund, og legger til:

– Kvartalet er preget av redusert prisoppnåelse og økte produksjonskostnader, som følge av vintersår, slakting fra sone med restriksjoner og tidspunktet for slakting i kvartalet.

Guider økt volum

I første kvartal hadde NRS et slaktevolum på 5.409 tonn fisk, som er 23 prosent lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. For 2020 antas slaktevolumet å bli 37.000 tonn, som er en økning på 37 prosent sammenlignet med i fjor.

Salgsavdelingen til NRS solgte 17.900 tonn laks i første kvartal, som er en nedgang på 22 prosent.

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 1.kv./19 1.kv./18 Driftsinntekter 1.269,9 1.486,6 Operasjonelt driftsresultat 74,8 161,5 Resultat før skatt 55,1 168,1 Driftsresultat pr. kilo 16,53 25,51 Slaktevolum (i tonn) 5.409 7.016

– NRS har i første kvartal kjøpt tilgjengelig kapasitet gjennom myndighetenes trafikklysvekst i Norge og eier nå 35.035 tonn MTB. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 38 prosent høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før. Med våre ambisjoner om bærekraftig vekst ønsker vi å øke vår kapasitet både på eksisterende og utvidede konsesjoner, sier Høstlund.

Sterke balanse

Ved utgangen av første kvartal hadde NRS i overkant av 1,8 milliarder kroner i ubenyttede kredittrammer og 58 millioner kroner i kontanter. Egenkapitalen er på i underkant av 3,4 milliarder kroner, som gir en egenkapitalandel på 72 prosent.

Norway Royal Salmon Oppdrettsselskap med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Charles Høstlund.

Etablert i 1992 av 34 lakseoppdrettere for å selge og markedføre oppdrettslaks.

Største aksjonærer er Helge Gåsø, Anders og Lars Måsøval, og Glastad Holding.

Utbetaling til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming, nytt settefiskanlegg og kjøp av 289 tonn MTB har medført at netto rentebærende gjeld har økt til 283 millioner kroner.

I første kvartal fikk vekstsatsingen på Island, Arctic Fish, et operasjonelt driftsresultat på 16 millioner kroner, mens driftsresultatet pr. kilo kom inn på 18,47.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen