Åtte meglerhus med kjøpsanbefaling på Mowi

Analytikere venter at Mowi vil oppnå et slaktevolum på 447.000 tonn i 2020, ifølge et gjennomsnitt av 11 estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Ved forrige kvartalsrapport guidet selskapet et slaktevolum i 2020 på 450.000 tonn.

I 2021 er slaktevolumet ventet å stige til 472.000 tonn og videre til 487.000 tonn i 2022, ifølge konsensusestimatet.

Åtte av 12 analytikere som har oppgitt anbefaling har en kjøpsanbefaling på aksjen, mens tre anbefaler hold og én salg.

Gjennomsnittlig kursmål er 193 kroner, varierende mellom 140 kroner og 212 kroner.

Selskapet legger frem rapport for første kvartal 2020 onsdag 13. mai 2020.