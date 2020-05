– Ingen har det tøffere innen laks enn Chile

– For øyeblikket er det ingen større produksjonsområder av atlantisk laks som har tøffere markedsforhold enn Chile, sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi, til TDN Direkt.

Chile produserer stort sett fisk til det amerikanske markedet som selges gjennom tradisjonelle fiskedisker i USA, som har vært nedstengt i tillegg til HoReCa-segmentet (hotell, restaurant og catering).

HoReCa-segmentet utgjør hele 40 prosent av totalmarkedet globalt.

– Chile har med andre ord mistet den viktigste kunden sin. De har ikke videreforedlingskapasitet og har som følge av det måttet legge fisken på frossenlager, sier han.

Har solgt alt

Mowi har kapasitet til å videreforedle i Chile og har ikke bygget frossenlager i første kvartal 2020. All fisk produsert er solgt.

– Når USA åpner igjen slipper vi å ha et lager vi må bli kvitt, sier han.

Videre forteller han at nedstrømsvirksomheten til Mowi har vært essensiell for at selskapet har kommet ut av en vanskelig periode på en rimelig god måte.

– Hadde vi ikke hatt nedstrømsvirksomhet hadde vi ikke klart å komme gjennom denne perioden med begge beina på bakken, sier Vindheim til TDN Direkt.

Mowi tynges imidlertid av lav laksepris og presenterte et tap på én milliard kroner under kvartalspresentasjonen tidligere i dag.

Aksjen handles i skrivende stund ned 2,2 prosent til 177,85 kroner. Siden nyttår er aksjen ned 22 prosent, men har klatret smått de siste ukene.

Fryser ned fisken

Vindheim mener det på mange måter bare er å forskyve problemene å fryse den ned, men sier også at det nå ikke finnes noe alternativ. I tillegg er lakseprisen i Amerika de laveste på lenge for øyeblikket.

– Når man lagrer fisken kommer det selvsagt ikke noe penger inn, så det er også veldig utfordrende finansielt for selskapene i Chile, sier Vindheim.