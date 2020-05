Lerøy Seafood skuffer forventningene

Lerøy Seafoods driftsinntekter kom inn på 5,31 milliarder kroner i årets første kvartal. En oppgang fra 4,75 milliarder samme kvartal i fjor, men det er litt under analytikernes forventninger på 5,56 milliarder kroner.

Driftsresultatet økte fra 691 millioner i fjor til 816 millioner i år. Analytikerne så for seg et driftsresultat på 945 millioner kroner.

Resultat før skatt ble 176 millioner kroner, ned fra 579 millioner kroner i fjor og langt under forventningene på 954 millioner kroner. Mye skyldes verdijusteringer på 529 millioner kroner knyttet til biologiske eiendeler. Resultat før skatt verdijusteringer av biomasse var 816 millioner kroner.

Resultat etter skatt kom inn på 127 millioner, ned fra 467 millioner kroner i 2019. Resultat pr. aksje ble 0,91 kroner mot 0,97 kroner samme tid i fjor.

Lerøy Seafood opplyser at coronakrisen har gjort at etterspørselen har falt, samt at logistikkkostnadene går opp. Selskapet advarer mot at inntektene i andre kvartal vil bli kraftig rammet.

– Gradvis gjennom første kvartal 2020 og videre inn i andre kvartal ble driften betydelig preget av Covid-19-pandemien. Jeg må berømme konsernets ansatte som gjennom konstruktive løsninger og en fantastisk ståpå vilje har jobbet kontinuerlig for å holde konsernets verdikjede åpen og sikre leveranser til våre kunder, sier konsernleder Henning Beltestad.

Lerøy Seafood opprettholder guidet slaktevolum i 2020 på 183.000-188.000 tonn. For neste år ser det en økning til 200.000-210.000 tonn.