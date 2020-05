Mistenker virusutbrudd hos lakseoppdretter

Man frykter det er Infeksiøs lakseanemi (Ila) ved Salaks sjølokalitet 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i landets nordligste fylke. Ifølge TDN Direkt fikk Mattilsynet et varsel om mistanke om Ila fra Marin Helse.

Det planlegges for øyeblikket en snarlig inspeksjon, med påfølgende prøver til Veterinærinstituttet for å slå fast med sikkerhet at det er Ila.