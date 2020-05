Carnegie høyner kursmålet i Lerøy Seafood

Carnegie hever kursmålet på Lerøy Seafood fra 61 til 64 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

Et «turnaround case»

Sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen påpeker at dagens verdsettelse er basert på kun mindre biologiske forbedringer, og mener en «turnaround» i løpet av de neste 12 månedene kan utløse betydelige, positive estimatrevideringer.

Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen påpekte noe av det samme da Finansavisen snakket med ham i kjølvannet av forrige ukes kvartalstall.

– Lerøy har i lang tid slitt med svak drift, og investeringscaset er at selskapet skal få skikk på både kostnader og volumer. Da vil det bli en hyggelig investering, sa han.

Kutter litt i estimater

Carnegie høyner ifølge TDN Direkt sitt kursmål som følge av lavere netto rentebærende gjeld og positiv biomassejustering innen Havfisk.

For å gjenspeile den foreslåtte produksjonsavgiften har Johnsen nedjustert 2020-estimatet for resultat per aksje med 12 prosent, mens mindre endringer er gjort for 2021 og fremover.

Lerøy Seafood stiger 0,5 prosent til 56,42 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.