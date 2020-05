Sjømatanalytiker: – Skilte seg ut som den beste oppdretteren

SKILTE SEG UT: – Salmar skilte seg ut som den beste oppdretteren, og oppnådde betydelig bedre marginer enn de andre. Det gir et håp om at resten av oppdretterne kan få bukt med de problemene de har hatt i nord i første kvartal, sier Christopher Robin Vinter. Her ved hovedeier Gustav Witzøe i Salmar. Foto: Iván Kverme