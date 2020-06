Ice Fish Farm har hentet over 300 millioner

Ice Fish Farm melder nå at de har hentet 301,5 millioner kroner i en planlagt rettet emisjon, melder det Oslo Børs-noterte havbrukskonsernet NTS.

Emisjonen er kombinert med et salg av eksisterende aksjer fra minoritetsaksjonærer i Selskapet på cirka 89 millioner kroner.

«Transaksjonen mottok sterk interesse fra norske og internasjonale høykvalitets investorer og ble flere ganger overtegnet», heter det i meldingen.

Nettoprovenyet vil primært bli benyttet til å investere i verdikjeden for å bidra til ytterligere produksjonsvekst innenfor eksisterende lisenser. I tillegg vil deler av midlene benyttes til å tilbakebetale to utestående konvertible lån til Midt-Norsk Havbruk AS på totalt 59 millioner kroner.

Ice Fish Farm har søkt om og vil, med forbehold om nødvendig tillatelser fra Oslo Børs, notere selskapets aksjer på Merkur Market. Første noteringsdag er ventet å være på eller omkring mandag 8. juni.