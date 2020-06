Norway Royal Salmon deler ut aksjer som utbytte

I en børsmelding tirsdag kveld skriver Norway Royal Salmon at styret foreslår at det utbetales 5,0 kroner i utbytte for 2019. Utbyttet vil bestå av 2,5 kroner i kontanter og resten i aksjer fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Det vil deles ut 449.484 aksjer, noe som vil si at dagens aksjonærer vil motta 0,01 aksje pr. aksje de eier.

Selskapet peker på at antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Tirsdag steg aksjen 2,0 prosent til 244,8 kroner. Det siste året er aksjen opp 27,2 prosent.