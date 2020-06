Pareto kutter Salmones-estimater betydelig

Salmones Camanchaca kom i helgen med et resultatvarsel etter at dårlig vær har forårsaket mye høyere fiskedød enn ventet på selskapets Islotes-anlegg i Chile.

Nesten 390.000 døde fisk har trigget en nedjustering av slakteguidingen med 2.200 tonn, og selskapet anslår en resultateffekt på 2,9 millioner dollar etter skatt i andre kvartal 2020.

Pareto Securities reagerer ifølge TDN Direkt med å jekke betydelig ned sine EBIT-estimater (driftsresultat) for 2020.

«For to uker siden estimerte selskapet at rundt 85.000 fisk hadde dødd, noe vi estimerte ville redusere EBIT med 2-3 prosent. Totalt forventer vi nå at de ekstraordinære kostnadene, kombinert med lavere enn ventet slaktevolum for 2020, vil redusere EBIT for 2020 med rundt 15 prosent», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået.

Salmones Camanchaca stiger 0,4 prosent til 54,60 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.