Grieg Seafood vurderer nytt, grønt obligasjonslån

Grieg Seafood vurderer å utstede et senior usikret grønt obligasjonslån med fem års løpetid, og har i den anledning engasjert DNB Markets og Nordea som tilretteleggere.

Meglerhusene vil fra imorgen, 12. juni, arrangere flere investormøter i forbindelse med plasseringen.

Plasseringen avhenger av markedsforholdene, påpekes det.

Dette er første gang selskapet vurderer en slik type finansieringskilde, og dersom det fungerer godt, er det noe selskapet vil vurdere å gjøre igjen, opplyser TDN Direkt, som har snakket med finansdirektør i Grieg Seafood, Atle Harald Sandtorv.

«Å redusere avtrykket vårt og forbedre fiskevelferden er ikke bare et etisk ansvar, det er også avgjørende for at vi skal nå våre produksjons- og finansielle mål. Vi har en rekke investeringsprosjekter for å løfte oss på disse områdene, og dersom vi utsteder en grønn obligasjon, slik vi nå ser på, så vil pengene fra obligasjonen øremerkes disse prosjektene», sier Sandtorv til TDN Direkt.

Mandag 15. juni klokken 14.00 vil det bli avholdt en telefonkonferanse i forbindelse med plasseringen.