Pareto Securities venter at lakseprisen for neste uke vil være rundt 67 kroner pr. kilo, som er seks kroner lavere enn prisforventningene for denne uken, skriver TDN Direkt.

Eksportvolumene fra Norge er hittil i år ned én prosent på årsbasis, mens eksportprisen i euro er ned 7,4 prosent, ifølge meglerhuset.

DNB Markets-analytiker Alexander Aukner sier ifølge nyhetsbyrået volumene nå begynner å normalisere seg.

– Siste ukers oppgang har vært overraskende sterk og ett fall tilbake fra dagens nivåer er ikke overraskende. Volumene begynner å normaliseres etter flere «korte» slakteuker og høyere pris demper kjøpsviljen, sier han til TDN Direkt.

Aukner sier videre at man ikke kan forvente at andrekvartalstallene ikke vil bli noe spesielt gode i en historisk sammenheng, men forventer at fokuset i aksjemarkedet i stor grad vil være rettet mot kommentarer på etterspørselssiden og hvor raskt man kan forvente en normalisering, spesielt innen HoReCa-segmentet.

På spørsmål om verdsettelsesnivåene for oppdretterne på Oslo Børs sier Aukner ifølge TDN Direkt at det ikke ser spesielt strukket ut frem i tid.

– Investorene ser i større grad forbi 2020-inntjeningen og inn i 2021-22 hvor verdsettelsen fortsatt ikke ser spesielt strukket ut, sier han.

Sjømatsektoren faller 2,27 prosent torsdag.