Rekordår for oppdrettskjempen SinkabergHansen

Aldri har SinkabergHansen tjent mer penger enn i fjor og oppdrettselskapet fikk et overskudd før skatt på 555 millioner kroner, opp fra 428 millioner kroner året før.

– Vi er veldig fornøyde med fjoråret og det sterke resultatet skyldes en kombinasjon av høy laksepris og at vi har lykkes godt med produksjonen i sjøen. Det har vært lite sykdom og ingen tilfeller av umiddelbar slakting. I tillegg greide vi å «time» markedet godt, noe som ga utslag i høy prisoppnåelse, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

I fjor omsatte konsernet for i overkant av 2,5 milliarder, som er en økning på snaut 2 prosent. Driftsresultatet kom inn på 449 millioner kroner.

SinkabergHansen oppnådde gjennomsnittspriser på 55,72 kroner pr. kilo i fjor, mot 58,82 kroner i 2018.

Coronaknekk

Etter at coronaviruset meldte sin ankomst har lakseprisen fått seg en solid knekk, noe som følgelig har påvirket oppdretterne.

– Produksjonen og salgsfunksjonen har gått som normalt, men når HoReCa-markedet (Hotell, Restaurant og Catering red.anm.) nærmest forsvant over natten fikk det betydning for lakseprisen. Samtidig svekket kronen seg, noe som gjør utbyggingsprosjektene blir litt mer uforutsigbare, sier Sinkaberg.

– Hvordan vil resultatet bli i 2020?



– Siden vi ikke er børsnotert har vi ikke en eksakt guidingen. Det jeg kan si er at inngangen til året var tilsvarende som i fjor, men produksjonen har vært litt svakere med større lakselusutfordringer. Samtidig falt lakseprisen i kjølvannet av coronakrisen. Så vi ligger litt bak fjoråret, sier han.

Den seneste uken har lakseprisen opp 5 kroner til i overkant av 69 kroner pr. kilo, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SinkabergHansen (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 2.507,1 2.466,1 Driftsresultat 448,9 440,8 Resultat før skatt 554,8 482,1 Årsresultat 450,8 384,4

Stort utbytte

Et rekordhøyt resultatet gir anledning til å betale ut rikelig med utbytte. I regnskapet er det avsatt et utbytte på 108 millioner kroner til aksjonærene, opp fra snaut 93 millioner kroner året før.

Over halvparten av beløpet går til Sinkaberg-familien som kontrollerer 53 prosent av aksjene. Også tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen kommer også godt ut av det, med en eierpost på 11 prosent. Hun får dermed en sjekk på nærmere 12 millioner kroner.

Ved årsskiftet var egenkapitalen i SinkabergHansen bokført til i overkant av 1,7 milliarder kroner, mens balansen var på snaut 2,5 milliarder kroner. Det gir en egenkapitalandel på 69 prosent.

AKSJONÆR: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen får et utbytte på 12 millioner kroner fra SinkabergHansen. Foto: NTB scanpix

I fjor høst anslo tidsskriftet Kapital at tidligere konsernsjef og gründer Finn W. Sinkaberg hadde en nettoformue på 1,95 milliarder kroner. Det er 56 prosent høyere enn verdivurderingen i 2018.

– Blir dere nedringt av meglerhus som vil ta selskapet på børs?



– Vi har vært ganske tydelig på at det ikke er aktuelt, så vi får ikke så mange henvendelser, sier konsernsjefen.

Ønsker vekst

Lakseproduksjonen reguleres med maksimal tillatt biomasse (MTB). Nå har SinkabergHansen en MTB på 11.144 tonn. I tillegg har konsernet samdrift med AS Aqua og Norsk Havbrukssenter Oppdrett, som gir henholdsvis 1.592 og 265 tonn.

– Vi ønsker vekst fremover, og strategien er i hovedsak å utnytte eksisterende MTB enda bedre. Derfor bygger vi et storsmoltanlegg på land, som vil være en viktig bidragsyter. I tillegg vurderer vi alltid å kjøpe MTB gjennom auksjoner, men det avhenger av pris og markedssituasjon, sier han, og legger til:

– Prisen har en tendens til å bli høy. Jeg synes det er litt spesielt at en næring baseres på et auksjonssystem. Det er en viss fare for at det kan bli skjevheter i hvem som får lov til å vokse når det er høystbydende som vinner konsesjonene.

To konflikter

Både SinkabergHansen og Bindalslaks er blitt saksøkt av Evolice for patentinngrep, men selskapene har fått medhold i saken i alle rettsinnstanser.

– Våre advokater jobber nå med inndrivelse av våre saksomkostninger og det blir en ny rettsrunde som følge av det. Prosessen går videre, men vi håper på en snarlig avklaring siden vi anser saken som allerede vunnet, sier Sinkaberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utskrevet en bot på 8 millioner kroner til SinkabergHansen i forbindelse med nedtapping av Saglivannet under tillatt nivå. Saken er påklaget og ligger nå til behandling hos Olje- og Energidepartementet.