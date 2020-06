Supermarkeder i Beijing fjerner laks fra hyllene - Norsk Sjømatråd rapporterer om kanselleringer

I Beijing har flere supermarkedet tatt grep og fjernet laks fra butikkhyllene etter at det ble gjort coronafunn på et skjærebrett for importert laks, melder TDN Direkt mandag.

Tilfellet ble oppdaget ved hovedstadens største kjøttmarked.

Xinfadi-kjøttmarkedet har over 4.000 forhandlere og helsemyndighetene i regionen har knyttet samtlige nye smittetilfeller hit.

Helsemyndighetene har testet over 10.000 personer i tilknytning til markedet og området er stengt.

I tillegg har myndighetene bestemt at all mat og inventar ved byens markedet skal testes, skriver NRK, melder TDN Direkt.

Norsk Sjømatråd i Kina får i kjølevannet av test-tiltakene rapporter om kanselleringer av ordre av fersk laks til markedet, sier fiskeriutsending i Norsk Sjømatråd i Kina, Victoria Braathen, til NRK mandag.

Bloomberg: Frykt for nytt utbrudd av Covid-19 i Beijing