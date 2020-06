DNB Markets-analytiker Alexander Aukner frykter nytt børsfall for lakseaksjene

Aksjemarkedene falt markant mandag etter intensivert frykt for en ny bølge med smittespredning og coronapandemi. I løpet av helgen ble det funnet virusinfisert laks på det største matmarkedet i Beijing, samtidig som det ble meldt om rekordmange virusrelaterte sykehusinnleggelser i USA.

Lakseaksjene på Oslo Børs fikk dermed hard medfart og sjømatindeksen var mandag klokken 16.00 ned 4,2 prosent.

Tungvekteren Mowi fikk mest juling med et fall på 5,4 prosent, etterfulgt av Grieg Seafood og SalMar. I børsåpningen var Bakkafrost ned over 11 prosent, men aksjen korrigerte kraftig opp og ved stengetid var nedgangen på «bare» 4,2 prosent.

– Situasjonen er uoversiktlig. Det er fortsatt uklart om det bare gjelder Beijing eller hele Kina. Gjelder det kun norsk laks, europeisk laks, eller all laks, sier sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets, og legger til:

– Informasjonen vi har så langt viser at de trekker laks i det korte bildet fra flere supermarkeder i Kina, fordi laksen har vært pakket på matmarkeder med smitte.

Utvikling lakseaksjene Selskap Kursutvikling mandag Avkastning i år Mowi −5,44% −21,43% Grieg Seafood −4,52% −31,58% SalMar −4,44% −3,89% Bakkafrost −4,23% −9,46% Austevoll Seafood −3,49% −12,91% Norway Royal Salmon −3,30% 0,03% Atlantic Sapphire −3,27% 3,10% Lerøy Seafood −1,82% 0,71% Salmones Camanchaca 0,37% −16,09%

Frykter W-form

DNB Markets-analytikeren er redd for at markedet for norsk laks i Kina stenger ned igjen.

– Kina kom raskt tilbake og tok imot masse laks etter å ha vært coronastengt. Nå frykter markedet en W-formet utvikling for lakseaksjene, sier Aukner.

Det kinesiske markedet utgjør rundt 4 prosent av det totale laksemarkedet globalt og Aukner mener det er mulig å flytte volumene til andre markeder.

– Det er imidlertid uheldig for lakseprisen og vil legge press på prisen i tredje kvartal, hvor vi estimerer en pris på 47 kroner pr. kilo, sier han.

I forrige uke lå lakseprisen til sammenligning på 65 kroner pr. kilo.

– En dårlig «cocktail»

Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets frykter også en reprise av det som skjedde i markedet da coronaviruset meldte sin ankomst etter kinesisk nyttår.

– Da coronaviruset kom til Kina falt 93 prosent av eksportvolumet fra Norge på det verste og prisen på spesielt stor laks var kraftig ned. Det meldes nå om at fisk fra butikker og restauranter blir trukket, så det er få oppdrettere som tør å sende fisk til Kina. Da må fisken leveres til andre markeder, sier han, og fortsetter:

– De seneste fire ukene har lakseprisen gått veldig mye opp, mens prisene i USA markedet har være lave og nedadgående de siste ukene. Dette smitter over på Europa og allerede før helgen var prisen på vei ned igjen, siden mer fisk er på vei ut i markedet etter lave slaktevolumer i Norge. Kombinasjonen av økt coronafrykt og mer fisk i markedet er en dårlig «cocktail».

NEGATIVT: Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets mener at økt coronafrykt og mer fisk i markedet er en uheldig kombinasjon. Foto: Brian Cliff Olguin

– Hva anbefaler du kundene dine å gjøre?

– Jeg råder dem å se an litt og være på utkikk etter aksjer som faller ufortjent mye, sier han.

– En uheldig tilskuer

En professor fra Wuhan-universitetet bekreftet, ifølge Aukner, mandag at det ikke er laksen som er syk. Det er høyst sannsynlig en ansatt på markedet hvor laksen ble pakket som var syk.

– Når han nyser på fisken er det et problem. Laksen har vært en uheldig tilskuer som har blitt dratt ned i dette, sier han.

Til tross for at lakseaksjene ble straffet hardt mandag, tror Aukner det er håp om at frykten for virussmitte gjennom laks fort kan gå over.

– Vi tror det er kortvarig, hvor det er matmarkedet og ikke laksen som er problemet for smittespredning. Da kan Kina stenge ned og desinfisere matmarkedene, for så å åpne opp igjen. Problemet er om konsumenten tror at laksen er utrygg. «Food scares» har en tendens til å gå over ganske raskt, som vi har sett med kylling og salmonella, sier analytikeren.

Alvoret i situasjonen ble også statuert etter Nærings- og fiskeridepartementet sendte ut en melding om at Kina hadde kontaktet dem om de nye tilfellene i Beijing.

– De kinesiske myndighetene etterspør informasjon om smitterisiko i norsk oppdrettsnæring, som vi vil svare grundig på, uttalte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.