Grieg Seafoods sender Kina-laks til andre markeder

TAR GREP: Grieg Seafoods sender laksen som opprinnelig skulle til Kina, til andre markeder for å opprettholde salget. Foto: Grieg Seafood

Grieg Seafood har booket om Kina-forsendelser til andre markeder, sier Kristina Furnes, kommunikasjonsdirektør i Grieg Seafood til TDN Direkt.

– Kina er i dag ikke et stort marked for oss med omlag 2,6 prosent av salget så langt i år. Landet er heller ikke noen stor importør i dag, og vi har booket om forsendelsene, sier hun.

Etter det Grieg Seafood forstår vil Kina øke inspeksjonsfrekvensen på sjømat midlertidig, og teste forsendelser på grensen.

Videre opplever Grieg Seafood at kinesiske myndigheter lokalt fokuserer på laks på lik linje med annet kjøtt og andre matvarer som ble solgt på det markedet i Beijing, hvor det skal ha blitt oppdaget coronavirus på et skjærebrett.

Furnes understreker at Grieg alltid har strenge prosedyrer på slakteriene og pakkeriene sine for å sikre mattrygghet, og har på toppen av dette hatt ekstra tiltak nå under coronapandemien.

– Vi har ikke hatt tilfeller av covid-19 i vårt selskap under hele pandemien. Det er i dag ingen kjente tilfeller av at viruset har smittet gjennom mat eller drikke, og norsk sjømat er trygt å spise, sier Furnes.