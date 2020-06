Grieg Seafood skaffet 1 milliard gjennom grønt obligasjonslån

Grieg Seafood varslet i forrige uke at selskapet vurderte å utstede et senior usikret grønt obligasjonslån med fem års løpetid, og at det i den anledning hadde engasjert DNB Markets og Nordea som tilretteleggere.

Etter flere investormøter er en slik plassering nå i boks. Sjømatkonsernet opplyser i en melding at det har plassert et nytt, senior usikret grønt obligasjonslån på én milliard kroner.

Lånet løper til 25. juni 2025. Det har en kupong på tremåneders Nibor pluss 340 basispunkter pr. år, med kvartalsvise rentebetalinger, opplyses det.

Det tilføyes dessuten at transaksjonen var betydelig overtegnet.

Grieg Seafood vil søke om å notere det nye obligasjonslånet på Oslo Børs.

Første grønne for Grieg

«Å redusere vårt miljøavtrykk og forbedre fiskevelferden er ikke bare et etisk ansvar, det er også viktig for å oppnå våre driftsmessige og finansielle mål. Vi vil invester tungt i disse områdene de neste årene», heter det i en kommentar fra Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame, som er glad for å delvis finansiere selskapets tiltak med et grønt obligasjonslån.

Det grønne obligasjonslånet er det første for Grieg Seafood.

Før helgen sa finansdirektør i Atle Harald Sandtorv i Grieg Seafood til TDN Direkt at dersom grønt obligasjonslån fungerer godt som finansieringsalternativ for selskapet, så er det en type plassering det vil kunne vurdere å gjøre igjen.