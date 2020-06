DNB Markets om sjømat: – Vil forbli under press på kort sikt

ØKT SMITTE: Det har den siste tiden vært økt smitte av coronavirus i Beijing. Her et bilde fra et marked.

ØKT SMITTE: Det har den siste tiden vært økt smitte av coronavirus i Beijing. Her et bilde fra et marked. Foto: NTB Scanpix

De siste dagene er det påvist 137 nye tilfeller i Beijing, ifølge NTB. Skoler er stengt, reiser ut av byen frarådes og en rekke fly inn og ut av byen innstilles.

Det siste smitteutbruddet antas å ha oppstått i et marked sør i byen ved Xinfadi. 8.000 ansatte har blitt satt i karantene. Flere supermarked frykter at viruset kan ha kommet fra lakseimport ettersom det ble funnet coronavirus på et skjærebrett. Ifølge Global Times har flere supermarked fjernet importert laks, også norsk laks, i butikkhyllene.

«Som konsekvens av en slags speilvendt versjon av at alle gode ting er tre venter vi at sjømatsektoren vil forbli under press på helt kort sikt. I tillegg til de i går nevnte nyhetene relatert til virusutbruddet i Bejing samt utsiktene for dårlig omtale i beste sendetid i et av de viktigste nærmarkedene kom det i går ettermiddag meldinger om at chilenske aktører vil begynne å tilby fersk laks til europeiske kjøpere», heter det i DNB Markets aksjerapport onsdag.

Produsenter i Chile har høyere transportkostnader, og derfor fokusert på å tilby frossenlaks til europeiske kunder, skriver DNB Markets.

«Chilenerne vil på våre estimater kunne ha rundt NOK 10 pr kg høyere kostnader på leveranser i Europa og over noe tid vil dette slik vi ser det gjøre det utfordrende for å konkurrere på pris. Bakkafrost og Lerøy er blant aksjene i sektoren som har kommet ned i et ellers høyere marked denne uken», skriver DNB Markets.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på både Bakkafrost og Lerøy med kursmål på 580 og 65 kroner.

Det er ikke bare sjømatsektoren som har blitt påvirket av rapporter om økt smitte i Kina. Oljeprisen og noen børser svekkes også av usikkerheten.