Ingebrigtsen: Norsk laks ikke knyttet til smitteutbrudd i Kina

De siste dagene har coronavirus-smitten tatt seg opp i den kinesiske hovedstaden Beijing. Det siste smitteutbruddet antas å ha oppstått i et marked sør i byen ved Xinfadi.

Flere supermarked frykter at viruset kan ha kommet fra lakseimport ettersom det ble funnet coronavirus på et skjærebrett. Ifølge Global Times har flere supermarked fjernet importert laks, også norsk laks, i butikkhyllene.

Onsdag formiddag opplyser fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) at norsk laks ikke kan knyttes til virusutbruddet, og at Kina og Norge vil komme til en enighet for laksen videre, ifølge TDN Direkt. Det var i går møte mellom nasjonenes ambassader.

Skoler er nå stengt i Beijing, reiser ut av byen frarådes og en rekke fly inn og ut av byen innstilles.

«Som konsekvens av en slags speilvendt versjon av at alle gode ting er tre venter vi at sjømatsektoren vil forbli under press på helt kort sikt. I tillegg til de i går nevnte nyhetene relatert til virusutbruddet i Bejing samt utsiktene for dårlig omtale i beste sendetid i et av de viktigste nærmarkedene kom det i går ettermiddag meldinger om at chilenske aktører vil begynne å tilby fersk laks til europeiske kjøpere», het det i DNB Markets aksjerapport onsdag.