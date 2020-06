Lakseeksporten til Kina falt med 34 prosent sist uke

Lakseprisen har økt i Kina de siste ukene. Victoria Braathen i Sjømatsrådet forteller at eksporten av fersk, hel laks fra Norge til Kina gikk ned med 34 prosent til 240 tonn som følge av dette.

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det nye smitteutbruddet i Beijing vil ha for lakseeksporten fremover, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Smitten av coronaviruset har tatt seg opp i Kina og Beijing de siste dagene. Det antas at utbruddet oppsto i et marked sør i byen, og det fryktes at det er lakseimport som skal ha skylden for smitteutbruddet.

Ifølge fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kan ikke norsk laks knyttes til smitteutbruddet. Han antydet videre at Norge og Kina vil komme til en enighet om laksen snart.

På den positive siden har norsk laks økt eksporten til europeiske land.

– Det har vært en svakere utvikling i lakseeksporten til Asia i løpet av de siste ukene, samtidig som eksporten til EU har økt. Eksporten av fersk hel laks til Asia falt med 14 prosent forrige uke, mens eksporten til EU økte med 16 prosent forrige fra samme uke i fjor, sier Paul Aandahl, Sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

DNB Markets skrev onsdag at de tror sjømatsektoren vil forbli presset på kort sikt.