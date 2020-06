Ledelsen i Mowi utøvde opsjoner

I en børsmelding mandag skriver Mowi at ledelsen har utøvd i overkant av én million opsjoner til en strike-pris på 119,8 kroner.

Samtidig kjøpte Mowi like mange aksjer til en pris på 179,2 kroner for å levere aksjene. Det førte til at Mowi hoppet opp til dagens mest omsatte. I skrivende stund er aksjen omsatt for 431 millioner kroner.

Primærinnsiderne som utøvde opsjonene sine er:

Ivan Vindheim utøvde 118.648 opsjoner i Mowi, noe som tilsvarer 118.648 aksjer til kurs 119,8 kroner per aksje.

Ben Hadfield utøvde 101.112 opsjoner i Mowi, noe som tilsvarer 101.112 aksjer til kurs 119,8 kroner per aksje.

Per-Roar Gjerde utøvde 61.887 opsjoner i Mowi, noe som tilsvarer 61.887 aksjer til kurs 119,8 kroner per aksje.

Ola Brattvoll utøvde 86.985 opsjoner i Mowi, noe som tilsvarer 86.985 aksjer til kurs 119,8 kroner per aksje.

Mowi-aksjen faller 1,8 prosent til 178,1 kroner. Hittil i år er aksjen ned 21,1 prosent, mens den har falt 6,2 prosent den siste måneden.