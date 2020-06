Kepler Cheuvreux anbefaler kjøp av Mowi-aksjen

PRISFALL: Pareto Securities tror at lakseprisene vil falle denne uken.

PRISFALL: Pareto Securities tror at lakseprisene vil falle denne uken. Foto: Iván Kverme

Kepler Cheuvreux gjentar kjøpsanbefaling på Mowi med et kursmål på 212 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset argumenterer for at kostnadene vil stabilisere seg i løpet av 2. kvartal og falle i 3. kvartal, etter å ha steget siden 2. kvartal 2019. I tillegg forventer Kepler Cheuvreux at Mowi vil dele ut 0,9 kroner pr. aksje i utbytte.

Tror på lavere laksepriser

Når det gjelder lakseprisen, tror Pareto Securities at lakseprisen vil ligge på 55 kroner pr. kilo denne uken, noe som er kraftig ned fra forrige uke.

«Svakere etterspørsel fra Kina og dårlig omtale av norsk laks i Tyskland, kombinert med økt tilbud ettersom veksten i sjøen begynner å bli bedre er hovedårsakene til prisfallet», skriver meglerhuest ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg forventer meglerhuset at lakseprisen vil ligge på 45 kroner pr. kilo i tredje kvartal, og peker på sesongmønsteret.

Lakseaksjene har motvind på Oslo Børs mandag. Mowi-aksjen er ned 2,3 prosent til 177,1 kroner, mens Bakkafrost faller 2,3 prosent og Salmar har en nedgang på 1,8 prosent.