DNB Markets anbefaler Mowi-aksjen

DNB Markets oppgraderer Mowi til kjøp fra hold, fremgår det ifølge TDN Direkt av en oppdatering mandag.

I tillegg øker meglerhuset kursmålet til 200 kroner per aksje, opp fra tidligere 180 kroner per aksje.

– Vi har kuttet estimatene for andre kvartal 2020 gitt fallende kanadiske og chilenske spotpriser, men ser betydelig potensial for en innhenting. Konsensus venter nesten ingen forbedring i resultat pr aksje i 2021-2022-estimater mot 2016-2019, og vi mener forventningene har blitt satt for lavt gitt vår forventning om 27 prosent høyere slaktevolum i 2021 mot 2016-2018 snittet, skriver sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets.

Tirsdag formiddag handles Mowi-aksjen til 179,40 kroner per aksje, opp 1,38 prosent.