DNB Markets oppgraderer Salmar-aksjen til kjøpv

DNB Markets oppgraderer Salmar-aksjen til kjøp fra hold, ifølge TDN Direkt. I tillegg oppjusteres kursmålet til 500 kroner, mens meglerhuset tidligere hadde et kursmål på 480 kroner.

«Salmar rapporterte en margin i 1. kvartal på 31,6 kroner pr kilo i Norge, en påminnelse på den sterke operasjonelle kvaliteten», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået.

Bakgrunnen for oppgraderingen er at DNB Markets hevet estimatene for 2021, i tillegg til at aksjekursen har falt de siste to ukene.

Tirsdag stiger Salmar-aksjen 1,0 prosent til 431,8 kroner. Det vil si at meglerhuset ser en oppside på omtrent 15,8 prosent.