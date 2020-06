Gründer Roy Bernt Pettersen eier aksjer for 440 mill. i Andfjord Salmon

Siden august i fjor har Andfjord Salmon, som bygger et landbasert gjennomstrømningsanlegg for lakseoppdrett, vært notert i gråmarkedet. Tirsdag debuterte selskapet på «juniorbørsen» Merkur Market til en prising på 2 milliarder kroner eller 60 kroner pr. aksje.

Andfjord Salmon ble dermed det første selskapet til å ringe i børsbjellen etter at coronapandemi-alarmen gikk i mars. Siste dag i gråmarkedet ble aksjen omsatt for 69 kroner, noe som gir et kursfall på 13 prosent tirsdag.

– Noteringen på Børsen er en viktig milepæl for Andfjord Salmon. Kapitalen vi nå får tilgang til setter oss i stand til å bygge verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg av sitt slag, sier adm. direktør Martin Rasmussen.

Skrur man tiden tilbake til februar i fjor var prisingen på 450 millioner kroner i forbindelse med en kapitalinnhenting på 150 millioner kroner. Da selskapet ble notert på OTC-listen i august var prislappen skrudd opp til 747 millioner kroner, tilsvarende en aksjekurs på 25 kroner.

I siste emisjonen før børsnoteringen i juni ble det hentet inn 150 millioner kroner til en «pre-money»-verdsettelse på nesten 1,2 milliarder kroner, tilsvarende en kurs på 40 kroner.

Stor gevinst

Aksjen har dermed steget med over 344 prosent siden februar i fjor og kursoppgangen er på nesten 50 prosent for investorene som deltok i emisjonen like før børsnoteringen. Der kom blant andre DNB Asset Management, Nordea Investment Management og Toluma Norden inn på eiersiden.

Største aksjonær i Andfjord Salmon er imidlertid gründer og arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen med i underkant av 22 prosent. Etter tirsdagens prising er aksjene hans verdsatt til rundt 443 millioner kroner, hvorav store deler verdiene er ren gevinst.

– Frister det å ta gevinst?



– Min drivkraft er å skape et nytt konsept og realisere et oppdrettsanlegg som er unikt. Vi er største eier og har et langsiktig perspektiv. Det viktigste for meg er å satse på Andøya og bidra til å utvikle selskapet fremover, sier han.

STORE VERDIER: Kristian Gjertsen Lundkvist sitter på Andfjord Salmon-aksjer for rundt 217 millioner kroner. Foto: Anne Charlotte Schjoll

Høyt på aksjonærlisten finner man også investeringsselskapet Middelborg, som eies av Tønsberg-investoren Kristian Gjertsen Lundkvist. Han eier nå verdier for i overkant av 217 millioner kroner i Andfjord Salmon.

Av andre profilerte investorer er tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal på eiersiden med aksjer for rundt 1,7 millioner kroner, mens Hallvard Flatland sitter på verdier for 45 millioner kroner.

– Lavere biologisk risiko

I motsetning til for eksempel Atlantic Sapphire som benytter resirkuleringsteknologi (RAS), skal Andfjord Salmon basere sine oppdrettsanlegg på gjennomstrømningsteknologi.

– Det gir lavere biologisk risiko siden man bruker vannet bare en gang. Vi har ingen kompliserte filtre for rensing og det er kontinuerlig skift av vannet som er vårt filter. Siden vi ikke løfter vannet, men skyver det med en propell inn i rørene gjør det at energikostnaden vil ligge på én krone pr. kilo produsert laks, sier Rasmussen.

Gjennomstrømningsteknologien skal sørge for at rent atlanderhavsvann på 7 grader pumpes fra 160 meters dybde og inn i anlegget på land.

Lav produksjonskostnad

Ifølge Rasmussen vil Andfjord Salmon holde alle markedsmuligheter åpne og har ikke låst seg til leveranse i for eksempel Europa eller USA.

– Det viktigste for oss er å være i et marked som verdsetter et produkt med god kvalitet og en unik historie med tanke på fiskevelferd og miljømessig fotavtrykk, sier han.

– Vil dere kunne være konkurransedyktige på transportkostnad?



– Den lave energikostnaden vil kompensere for transportkostanden. Det er mulig å være nærmere markedet enn vi er, men vi har så gode naturlige forhold, så vi kan både ha lave driftskostnader. Vi regner med at produksjonskostnaden vil ligge på i overkant av 34 kroner pr. kilo produsert laks, sier Rasmussen.

BJELLEKLANG: Andfjord Salmon var første selskap som fikk ringt i den berømte børsbjella etter coronavirus-alarmen ringte i mars. Foto: Iván Kverme

Snarlig utsett av smolt

Andfjord Salmon har fått konsesjon til å drive oppdrett av 10.000 tonn laks årlig og selskapet jobber med en reguleringsprosess hvor målet er å produsere 70.000 tonn årlig.

– Jeg jobber nå med de langsiktige planene som går på å tilrettelegge for reguleringer, mens Martin tar seg av det operasjonelle. Vi har to andre lokalisasjoner på Breivik og Fiskenes, der vi jobber for å skape vekst, og vi er godt i gang med reguleringsplanene. Jeg regner med at vi vil være ferdig til nyttår, sier Pettersen.

I løpet av andre halvår skal oppdrettselskapet sette ut smolt i det første bassenget, som er ventet å produsere 1.000 tonn med en snittvekt på i overkant av fire kilo.