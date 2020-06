DNB Markets spår høyere laksepris

DNB Markets anslår nå en laksepris på 62-61 kroner pr. kilo, opp fra tidligere 60 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset påpeker at den lave spotprisen i første halvår har ført til et betydelig fall i utsett av smolt i Chile. Det gjør at DNB Markets kutter tilbudsestimatet i regionen fra tre prosent til minus fem prosent.

«Dette gir en forventet tilbudsvekst globalt til to prosent i 2021», skriver DNBs sjømatanalytiker Alexander Aukner i rapporten.

I snitt har meglerhuset hevet estimatet for resultat pr. aksje med seks prosent i 2021. De gjentar ifølge TDN Direkt sitt positive syn på sektoren, til tross for forventninger om svake laksepriser i andre og tredje kvartal i år.

Ifølge nyhetsbyrået foretrekker meglerhuset fra et verdsettelsesperspektiv Austevoll Seafood, Lerøy Seafood og Grieg Seafood. De trekker også frem Atlantic Sapphire, som de mener vil fortsette å ha momentum frem mot slakting av første generasjon i tredje kvartal 2020.