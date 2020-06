Frykt for coronavirus gir kollaps for laks og annen sjømat i Kina

CORONAANGST: Her blir laks klargjort for salg ved et matmarked i Beijing – i 2014. Nå styrer kineserne imidlertid klar av råvaren på grunn av coronaangst.

CORONAANGST: Her blir laks klargjort for salg ved et matmarked i Beijing – i 2014. Nå styrer kineserne imidlertid klar av råvaren på grunn av coronaangst. Foto: Shaun Robinson/Dreamstime.com

Kina har mistet appetitten på laks og annen sjømat, melder Reuters.

Etterspørselen har kollapset denne måneden, etter at det for to uker siden ble kjent at den nye coronasmitten i Beijing var blitt sporet til skjærebrett for importert laks på et matmarked i landets hovedstad.

Florø-bedriften Bravo Seafood forteller om full stans i lakseforsyningene etter 13. juni, selv om kinesiske og norske myndigheter har konkludert med at norsk laks ikke var kilden til det nye virusutbruddet.

«Ingen tør å kjøpe laks nå, uansett opphav. Vi venter minimalt med salg til Kina de neste én til to månedene», sier Bravos salgsdirektør i Asia, Chen Qiao, til nyhetsbyrået.

Frykter laksen

Alibaba-eide Taobao og netthandelskjempen JD.com skal ha trappet ned salget av importert laks, mens matleveringsaktøren Meituan Dianping sies å ha fjernet alle lakseprodukter fra sin plattform på tvers av hele Kina.

En annen Alibaba-eid aktør, leveringstjenesten Ele.me, har også stanset salget av all importert sjømat i Beijing, opplyser nyhetsbyrået.

På Oslo Børs er sjømatindeksen ned 0,8 prosent onsdag ettermiddag, og dermed ned 3,3 prosent seneste uke. Mowi, Bakkafrost og SalMar er ned 0,8, 1,2 og 1,3 prosent i 15-tiden.

Mett på sjømat

Kina importerte i fjor 4,44 millioner tonn sjømat. Economist Intelligence Unit-analytiker Dan Wang tror nå sjømatimporten vil synke med 3 prosent i år.

«Sjømatforbruket i juni vil kollapse som følge av den offentlige panikken om at sjømat kan være årsaken til den andre virusbølgen», sier hun til Reuters.

Nyhetsbyrået rapporterer videre at den kinesiske panikken har spredt seg til å også omfatte andre landbruksvarer, som storfekjøtt og lam. Aktører innen import av soyabønner, frukt og kjøtt melder dessuten om strengere krav fra både kunder og tollmyndigheter.

256 personer er bekreftet smittet i Beijing de seneste to ukene. Byens myndigheter har onsdag erklært at det nye utbruddet er under kontroll.