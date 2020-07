Tror på prisfall neste uke

Lakseprisene faller trolig 3-4 kroner neste uke, det melder IntraFish ifølge TDN Direkt.

En oppdretter i nord sier at det er litt motstand på ønsket prisnivå sammenlignet med forrige uke.

- Ting er litt avventende enda, vi venter egentlig bare på å finne ut hva som skjer. Vi tror vi ender opp mellom 53 og 60 kroner for fisk mellom 3-6 kilo. Hvis det går mye lenger ned så har vi mulighet til å bremse ned slaktingen. Men hvis det ender på det nivået vi tror, så er vi fornøyde.

Videre sier oppdretteren at det virker å være litt manko på den minste fisken ettersom det virker å være mer stor fisk i omløp.

En innkjøper fra Polen melder også om trolig prisnedgang.

- For neste uke ligger prisene på rundt 57,20 kroner levert til Polen for fisk mellom 3-4 kilo. For 4-5 kilo ligger prisen på 58,70 kroner. Det er slik det ser ut så langt, men det er tidlig.

Fra ulike kilder i bransjen får TDN opplyst følgende prisnivå, omregnet FOB oppdretter: