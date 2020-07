BØRSRETUR: Mandag gikk Aker BioMarine tilbake på børs. Adm. direktør Matts Johansen ringer med bjellen. Til venstre for ham står Sigve Nordrum, konserndirektør for aquakultur og marked for dyrefôr, finansdirektør Katrine Klaveness, Trond Atle Smedrud, konserndirektør strategiske investeringer, Lasse Johansen, direktør for regsnkap og finans, og børsdirektør Øivind Amundsen. Foto: Siv Dolmen