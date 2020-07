Nordea Markets mener Austevoll Seafood prises for lavt

Nordea markets oppgraderer Austevoll Seafood-aksjen til kjøp fra tidligere hold, kommer det frem av meglerhusets aksjerapport.

Jekker opp estimatene

Meglerhuset beholder kursmålet på 107 kroner, men jekker opp estimatene fra 2020 til 2022.

«Vi forventer at resultatet vil komme under betydelig press de kommende kvartalene, men en salgsandel på 40 prosent på faste priskontrakter vil bidra til å begrense nedgangen i driftsresultatet», skriver meglerhuset i rapporten.

I tillegg forventer Nordea Markets at Austevoll Seafood vil levere et resultat pr. aksje på 5,13 kroner, mens det vil dele ut et utbytte på 4 kroner pr. aksje i 2020. Meglerhuset er derfor enige med Sparebank 1 Markets som mener det samme.

Prises til negativ verdi

Meglerhuset forklarer også at Austevoll Seafood er verdt 20 kroner pr. aksje uten eierandelen i Lerøy, men at selskapet nå prises til en negativ verdi på mellom 8 og 10 kroner pr. aksje.

Austevoll Seafood-aksjen stiger 1,7 prosent til 80,0 kroner onsdag. Det vil si at meglerhuset ser en oppside på 33,8 prosent.