Dette er lakseaksjene du bør passe deg for

FÅ GODE KJØP: Nordea Markets mener flere av lakseselskapene prises for høyt. Foto: Iván Kverme

I en oppdatering onsdag kom Nordea Markets med ny analyse av seks lakseselskaper. Det er kun én som får kjøpsanbefaling, mens to får hold-anbefaling og de resterende tre selskapene får salgsanbefaling.

Salmar

Meglerhuset har hold-anbefaling på Salmar-aksjen og mener aksjen er verdt 463 kroner. Nordea Markets peker blant annet på at Salmar hadde kostnader på mellom 37 og 38 kroner i første kvartal, noe de estimerer å være 5 kroner lavere enn gjennomsnittet i bransjen.

Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon får kursmålet oppjustert til 200 kroner, fra tidligere 150 kroner. Meglerhuset anbefaler likevel å selge aksjer i selskapet. Nordea Markets forklarer at det er positivt at selskapet selger 40 prosent på langsiktige priskontrakter.

Likevel er de mindre positive til at det resterende volumet selges til en lav spotpris og at en betydelig andel nedgradert fisk vil bli solgt til mellom 10 og 12 kroner under prisen for laks av høy kvalitet.

Mowi

Selv om Nordea Markets oppjusterer kursmålet på Mowi-aksjen til 165 kroner, fra tidligere 150 kroner, får aksjen likevel salgsanbefaling.

«Mowi er et solid selskap med en diversifisert verdikjede og ser ut til å håndtere de negative effektene av coronaviruset. I forkant av rapporten for andre kvartal, oppjusterer vi estimatene for 2020 til 2020 grunnet høyere laksepriser», skriver meglerhuset.

Grieg Seafood

Meglerhuset gjentar salgsanbefaling av Grieg Seafood, men oppjusterer kursmålet til 95 kroner fra tidligere 80 kroner. Bakgrunnen for analysen er blant annet en antakelse om at selskapet vil utsette noe av vekstplanene til nedturen er over.

Bakkafrost

Bakkafrost blir nedgradert til hold fra tidligere kjøp, men meglerhuset gjør ingen endringer i kursmålet på 605 kroner. Nordea Markets peker blant annet på at selskapet guider et kutt i kostnadene på ett pund pr. kilo i Storbritannia fra første kvartal i 2021.

«Ettersom Bakkafrost nå øker sin gjennomsnittlige smoltstørrelse med 50 prosent, legger det grunnlaget for å opprettholde dagens kostnadsnivå», skriver meglerhuset i rapporten.

Austevoll Seafood

Den eneste aksjen som får kjøpsanbefaling er Austevoll Seafood med et kursmål på 107 kroner. Meglerhuset peker på at Austevoll Seafood er verdt 20 kroner pr. aksje uten eierandelen i Lerøy, men at selskapet nå prises til en negativ verdi på mellom 8 og 10 kroner pr. aksje.