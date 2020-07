Analytikere fra Pareto forventer at Mowi rapporterer en lav EBIT i 2. kvartal sammenlignet med tidligere år, det skriver iLaks.no. Årsakene til dette er lave priser, både i USA og Europa, utløst av effektene coronakrisen har hatt.

Pareto forventer et slaktevolum på 101.000 tonn og en driftsmargin på 0,8 euro pr. kilo i kvartalet.

Basert på Paretos analyse, handles aksjen for tiden på en P/E på 20,8, men ligger på mer moderate 12,9 dersom man baserer seg på neste års forventede resultat.

Opprettholder kjøpsanbefaling

Til tross for at meglerhuset forventer et svakere resultat for andre kvartal, beholder de likevel kursmålet sitt på 205 kroner for Mowi, og opprettholder en kjøpsanbefaling.

Mowi er i skrivende stund ned 0,7 prosent til 177,25 kroner. Det vil si at Pareto ser en oppside på tilnærmet 16 prosent.

Kvartalstallene blir presentert 19. august, ifølge iLaks.