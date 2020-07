Innsider kjøper mer aksjer i børsnykommer

HANDLETUR: En av de største aksjonærene øker eierandelen i Andfjord Salmon. Her representert med konsernsjef Martin Rasmussen (t.v) og gründer Roy Bernt Pettersen.

HANDLETUR: En av de største aksjonærene øker eierandelen i Andfjord Salmon. Her representert med konsernsjef Martin Rasmussen (t.v) og gründer Roy Bernt Pettersen. Foto: Andfjord Salmon

UFI AS kjøpte i dag 10.000 aksjer i Andfjord Salmon til en gjennomsnittspris på 48,0 kroner pr. aksje. Det betyr at selskapet kjøpte aksjer for 480.000 kroner.

Kim Strandenæs, styremedlem i Andfjord Salmon, er administrerende direktør i UFI AS.

Etter transaksjonen sitter selskapet på rett over 1,5 millioner aksjer, tilsvarende eierandel på 4,45 prosent. Basert på sluttkursen torsdag, er aksjene verdt 76,5 millioner kroner.

Andfjord Salmon-aksjen falt 1,9 prosent til 51 kroner torsdag.