Sjømatanalytiker spår lys fremtid for landbasert oppdrett

I kjølvannet av økende etterspørsel etter laks og begrenset kapasitet i fjordene, har flere oppdrettsselskaper begynt å utforske nye muligheter for videre vekst.

Blant annet prøver Salmar seg på havbasert lakseoppdrett, mens Atlantic Sapphire er en av selskapene med fullt fokus på landbasert oppdrett.

OFFSHORE: Ocean Farm 1, Salmars anlegg for havbasert fiskeoppdrett. Designet er inspirert av oljerigger. Foto: NTB Scanpix

Landbasert oppdrett blir ofte kritisert for å ha høye kostnader. Sjømatanalytiker i Pareto Securities, Carl-Emil Kjølås Johannessen, lar seg imidlertid ikke skremme av situasjonen.

Lavere kostnader for landbasert oppdrett

– Ved økt skala og forbedret teknologi tror jeg de landbaserte oppdretterne vil kunne redusere kostnadene sine. Jobben de gjør på markedssiden bør også kunne føre til at de oppnår gode priser, i alle fall når volumene enda er lave. Kombinert tror jeg dette vil føre til at de landbaserte oppdretterne vil bli lønnsomme i fremtiden, skriver Carl-Emil Kjølås Johannessen, sjømatanalytiker i Pareto Securities i en mail til Finansavisen.

Han mener norske oppdrettsselskaper kommer til å være en av de mest lønnsomme i lang tid, og peker blant annet på lav tilbudsvekst, sterk etterspørsel og fortsatt gode priser.

Spår lav tilbudsvekst

– Jeg tror tilbudsveksten kommer til å være lav i mange år til, da det tar tid før volumer fra nye teknologier og nye områder når markedet. Jeg tror etterspørselen kommer til å fortsette å øke grunnet stadig mer fokus på sunn og bærekraftig mat, samt videre produktutvikling innenfor laksekategorien, forklarer Johannessen.

På bakgrunn av det, tror Johannessen at lakseprisene og kostnadene for tradisjonelle oppdrettere vil holde seg rundt nivåene vi har sett de seneste årene. Det tilsvarer laksepriser på like under 6 euro, altså litt over 60 kroner med dagens valutakurs.

I januar var lakseprisene på 77,1 kroner pr. kilo, mens de har falt tilbake de seneste månedene. Kiloprisen for laks er nå på omtrent 59,7 kroner, altså i tråd med hva Johannessen spår i et lenger perspektiv.

«SPOT ON»: Dagens laksepris er der Johannessen mener den bør være i et lenger perspektiv. Foto: Iván Kverme

Større smolt og flere offshore-lisenser

Analytikeren peker likevel på at produksjonen fra både landbasert oppdrett og offshore vil kompensere for begrenset kapasitet i fjordene i fremtiden.

– Det produseres allerede mye laks på land i form av smolt, og jeg tror dette kommer til å øke ved at smolten blir større og større. Om myndighetene gir mulighet for flere offshore-lisenser tror jeg også vi vil se en kraftig vekst her, men for øyeblikket er ikke det regulatoriske lagt til rette for kraftig vekst. Dette tror jeg derimot vil komme på plass på sikt, skriver Pareto-analytikeren.