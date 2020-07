Mowi ventes å levere krisetall – over halvering fra i fjor

DÅRLIGE TALL: Ivan Vindheim og Mowi ventes å levere svake tall for andre kvartal.

DÅRLIGE TALL: Ivan Vindheim og Mowi ventes å levere svake tall for andre kvartal. Foto: Iván Kverme

Mowi ventes å legge frem et operasjonelt driftsresultat på 77 millioner euro for andre kvartal 2020, av en omsetning på 935 millioner euro, ifølge TDN Direkt.

Tilsvarende tall for operasjonelt driftsresultat for samme kvartal i fjor var 211 millioner euro – hele 63 prosent lavere.

Nettoresultatet ventes til 49 millioner euro – også vesentlig lavere enn i fjor. Da leverte selskapet 141 millioner euro.

Fall, men kjøp

For hele 2020 anslås det at Mowi vil levere 156 millioner euro. I fjor var tilsvarende tall 478 millioner euro.

Aksjen endte mandag opp 1,1 prosent til 169 kroner. Pareto Securites forventer også et svakere resultat for andre kvartal, men beholder kursmålet på 205 kroner for Mowi, og opprettholder en kjøpsanbefaling.

Analytikerne venter i snitt et slaktevolum i andre kvartal på 103.000 tonn, hvorav 54.600 tonn i Norge.

Driftsresultatet pr kilo i den norske oppdrettsvirksomheten ventes til 1,29 euro i kvartalet, mens den chilenske oppdrettsvirksomheten ventes å levere et driftsresultat på 0,20 euro pr kilo. For oppdrettsvirksomheten i Skottland ventes 0,68 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten ventes å levere -0,95 euro pr kilo, melder TDN Direkt.

Selskapets netto gjeld ved utgangen av kvartalet anslås til 1.348 millioner euro.