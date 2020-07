Meglerhus oppjusterer Grieg Seafood

OPPJUSTERT: Andreas Kvame i Grieg Seafood ventes å levere et sterkt andre kvartal.

OPPJUSTERT: Andreas Kvame i Grieg Seafood ventes å levere et sterkt andre kvartal. Foto: Eivind Yggeseth

Carnegie oppgraderer sin anbefaling på Grieg Seafood til hold fra tidligere selg, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet blir samtidig oppjustert til 92 kroner pr aksje fra tidligere 82 kroner pr aksje.

Carnegie forventer at selskapet vil rapportere et operasjonelt driftsresultat på 67 millioner kroner for andre kvartal 2020, som ligger rundt åtte millioner, eller 14 prosent, høyere enn Factset-konsensus.

Aksjen er tirsdag opp 2 prosent til 93 kroner. Hittil i år er aksjen ned 33,6 prosent.