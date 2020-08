Må nødslakte 200.000 laks – aksjen stuper

Et datterselskap av Atlantic Sapphire ble tvunget til å sette i gang nødslakt i et av selskapets anlegg. De andre anleggene ble ikke påvirket av hendelsen, skriver selskapet videre i en melding.

Stresset fisk

Selskapet vet ikke nøyaktig hva som var bakgrunnen for at laksen må slaktes, men viser til at forstyrrende byggearbeid og høye lyder og vibrasjoner stresset fisken.

Nær 200.000 laks med en gjennomsnittsvekst på 2 kilo forventes å bli slaktet, tilsvarende 400 tonn laks. Selskapet forklarer videre at 200.000 laks vanligvis tilsvarer 700 tonn med inntekter.

150 av 400 tonn slaktet laks vil bli sendt til prosessering og solgt, men all laksen vil ikke bli solgt siden det permanente nødslaktanlegget ennå ikke er ferdigstilt.

Utfordringer

«Denne hendelsen viser utfordringene ved å fullføre igangsetting av byggingen av alle Bluehouse-systemene og støttefunksjoner mens de er i drift, men også verdien og viktigheten av å ha flere uavhengige anlegg for å diversifisere den biologiske risikoen», skriver selskapet i meldingen.

Selskapet jobber fortsatt med å finne ut hvor store økonomiske konsekvenser hendelsen vil ha. Første slakt i USA forventes å skje i slutten av tredje kvartal i år.

Atlantic Sapphire-aksjen stuper 7,7 prosent på Oslo Børs. Hittil i år er den ned 12,0 prosent, mens den har lagt på seg 13,5 prosent det siste året.