Dramatisk fall i norsk laks på kinesiske markeder

For en tid tilbake blusset det igjen opp med coronavirus fra et fiskemarked i Kina. Det var stor usikkerhet rundt om viruset hadde blitt fraktet via norsk laks.

Det ble imidlertid raskt avkreftet at viruset stammet fra den norskeksporterte laksen, men uroen har satt sine spor i norsk eksport.

Eksporten av fersk norsk laks til Kina ligger fortsatt på lavere nivåer sammenlignet med i fjor. I uke 30 ble det eksportert 144 tonn til Kina, fra 453 tonn samme uke året før, ifølge TDN Direkt.

Eksporten til Taiwan økte derimot til 215 tonn i uke 30 av 2020, mot 178 tonn samme periode i fjor. Eksporten til USA var 71 tonn, mot 264 tonn samme periode året før.

Totalt ble det eksportert 16.470 tonn i forrige uke, ned fra 18.863 tonn i fjor. Hittil i år er det eksportert 469.915 tonn, mot 489.548 tonn i fjor – en reduksjon på rundt fire prosent.