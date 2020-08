Pedersen-familien tjener stort på aksjer, men sliter med lav lønnsomhet i klippfisk

SOLGTE GULLGRUVEN: Anders Pedersen er ifølge Kapital god for 1,4 milliarder kroner. Han solgte oppdrettsvirksomheten i 2016, og driver nå bare med klippfisk og investeringer.

SOLGTE GULLGRUVEN: Anders Pedersen er ifølge Kapital god for 1,4 milliarder kroner. Han solgte oppdrettsvirksomheten i 2016, og driver nå bare med klippfisk og investeringer. Foto: Øyvind Berg

For fire år siden solgte Fjordlaks seg ut av oppdrettsvirksomheten Fjordlaks Aqua – nå Hofseth Aqua for å konsentrere seg om produksjon og salg av klippfisk. Salgssummen ble én milliard kroner.

«Hvorfor være stor når man kan være lykkelig som liten, har jeg alltid sagt», sa Anita Pedersen til Hegnar-TV i 2016.

Fjorårstallene til Cape Invest viser imidlertid at det er på eiendom og aksjer Pedersen-familien tjener de store pengene. I fjor endte overskuddet til toppselskapet på 130 millioner kroner, opp fra et underskudd på 27 millioner kroner i 2018.

For heleide Fjordlaks var omsetningen på 1.067 millioner kroner, mot 955 millioner kroner året før. Lønnsomheten er ikke noe å hoppe i taket over, og nederst i regnskapet sto det igjen 30 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på rundt 3 prosent.

Det er imidlertid en forbedring fra 2018, da underskuddet var på 27 millioner kroner.

Usikker bransje

I årsberetningen til Fjordlaks skriver styret at utsiktene for klippfiskmarkedene i 2020 er positive, men at det er litt usikkerhet knyttet til konsekvensene av coronaviruset.

«Styret vil likevel peke på at noen av selskapene preges av den uforutsigbarheten som er knyttet til fiskeriene. Gjennom samarbeidsavtaler er det sikre ekstra tilgang på ferskt råstoff fra andre områder. I tillegg har noen av selskapene i konsernet mulighet til å supplere produksjon av frossent råstoff. Råstofftilgangen kan likevel være en noe uforutsigbar faktor», heter det.

I fjor høst gikk gründer Anders Pedersen av som daglig leder i Fjordlaks, og ble erstattet av tidligere konsernsjef Roy Reite i verftskonsernet Vard.

Cape Invest (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1.081,4 969,8 Driftsresultat 60,3 25,4 Resultat før skatt 141,9 −25,2 Årsresultat 130,3 −27,1

God for 1,4 milliarder

I fjor høst anslo tidsskriftet Kapital at Anders Pedersen hadde en nettoformue på 1,4 milliarder kroner, ned fra 1,55 milliarder i 2018 og 1,7 milliarder året før det igjen.

Ved utgangen av fjoråret hadde Cape Invest en balanse på 1,9 milliarder kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde snaut 1,3 milliarder.

Ålesund-familien har store deler av formuen plassert i aksje- og obligasjonsfond, rundt 660 millioner kroner. Ifølge årsregnskapet er eiendomsporteføljen på i underkant av 200 millioner kroner.

I fjor økte verdien av aksjeporteføljen med 52 millioner kroner, i tillegg til at annen finansinntekt bidro med 67 millioner kroner.

Anders og Anita Pedersen, som begge er i syttiårene, eier bare 15 prosent av aksjene, mens barna Amund og Christin eier 43 prosent hver. Ekteparet eier imidlertid alle de stemmegivende A-aksjene i selskapet.

Finansavisen lyktes ikke med å få en kommentar fra Anders Pedersen søndag formiddag.