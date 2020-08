Arctic Securities spår dobling i Aker BioMarine

Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker BioMarine har fått en kald skulder av investorene på Oslo Børs etter noteringen i starten av juli. Da selskapet hentet 2,1 milliarder kroner i juni var emisjonskursen satt til 115,85 kroner.

Første handelsdag raste kursen ned til 104,70 kroner og etter det har Aker BioMarine falt videre og omsettes nå for 90,60 kroner.

Tilretteleggerne i forbindelse med børsnoteringen var Arctic Securities, SEB og DNB Markets. Nå har det gått en måned siden noteringen og da kan tilretteleggerne publisere analyser.

Først ut av hiet var Arctic Securities som mandag publiserte en kjøpsanbefaling med kursmål på 185 kroner. Det impliserer en oppside 104 prosent.

I nyhetsbrevet BørsXtra skriver Lars Brandeggen at det er rimelig å anta at også DNB Markets og SEB snart kommer med analyser og kursmål betydelig over dagens kursnivå.

«Dermed har man også en kortsiktig triggerobs her», skriver han.