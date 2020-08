Elin Tveit Sveen har gjort Marø Havbruk til en gullgruve – i fjor endte marginen på 44 prosent

På Svanøy i tidligere Sogn og Fjordane har Elin Tveit Sveen tatt oppdretteren Marø Havbruk fra småbruk til industri.

Det familieeide oppdrettselskapet har en gullkantet driftsmargin, som selv Bakkafrost, SalMar og Mowi må la seg imponere over. I fjor fikk Marø Havbruk en margin på nesten 44 prosent, opp fra 34 prosent året før.

– Vi er veldig godt fornøyd med resultatet i fjor. Lakseprisen var høy i de periodene vi slaktet fisk og vi hadde få utfordringer med lus, så produksjonen var veldig god, sier daglig leder Elin Tveit Sveen.

Fjorårets omsetning kom inn på nesten 129 millioner kroner, opp fra 116 millioner kroner i 2018. På driften satt Marø Havbruk igjen med 56 millioner kroner og helt nederst i regnskapet sto det igjen i underkant av 49 millioner kroner.

Under 30 kroner

I årsberetningen skriver styret at slaktevolumet økte med 4 prosent i fjor, mens gjennomsnittsprisen var opp 7 prosent. Kostprisen på slaktet laks var også lavere, som var driverne bak økt omsetning og driftsresultat i fjor.

– Sammenlignet med andre oppdrettere har vi nok en lav produksjonskostnad, sier Sveen.

– Er den under 30 kroner pr. kilo?

– Ja, den er det, sier hun.

Det er holdingselskapet Marø Havbruk Eigedom som eier alle aksjene i Marø Havbruk. I holdingselskapet eier Elin Tveit Sveen og Trond Sveen 33 prosent hver, mens barna Gro og Silje Sveen eier resten.

Marø Havbruk (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 128,9 115,5 Driftsresultat 56,4 39,4 Resultat før skatt 60,8 37,9 Årsresultat 48,7 29,3

I fjor ble det tatt ut et utbytte på 6 millioner kroner fra Marø Havbruk Eigedom, som er på nivå med tidligere år.

– Bedre enn forventet

Etter at coronaviruset meldte sin ankomst har det påvirket spesielt HoReCa-markedet (Hotell, Restaurant og Catering), som står for cirka 40 prosent av volumene.

FORNØYD: Daglig leder Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk. Foto: Privat

– Hvordan er dere blitt påvirket av coronaviruset?

– I løpet av våren har det i perioder vært et nervøst marked, men det har gått bedre enn forventet og vi har fått solgt all slaktet fisk til tilfredsstillende priser. Nå i sommer har det vært lavere priser, så utover høsten blir det veldig spennende, siden vi skal slakte store volumer, sier Sveen.

– Hvilke priser får dere nå?



– Akkurat nå slakter vi ikke, men da vi slaktet for noen uker tilbake lå prisen på rundt 40 kroner pr. kilo, sier hun.

Nekter å selge

Hvis Sveen-familien skulle ha solgt Marø Havbruk ville nok prislappen blitt høy. Det er ikke utenkelig at en industriell aktør ville betalt 15 ganger inntjeningen i 2019 for sikre seg alle aksjene. Isåfall ville det priset oppdrettselskapet til 730 millioner kroner.



– Er det mange som banker på døren og har lyst til å kjøpe dere?

– Det har vært ganske mange folk som har prøvd seg tidligere, men de har fort skjønt at vi ikke er til salgs, sier hun.

De har fort skjønt at vi ikke er til salgs Elin Tveit Steen

– Hvor mye skulle dere hatt for å vurdere å selge?

– Penger er ikke alt her i livet. Det at vi er lokale eiere er med å sikre at vi har drift og verdiskapning her på Svanøy. For oss og lokalsamfunnet er det mye viktigere enn at vi skal sitte med mye penger i banken, sier Sveen.